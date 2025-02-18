Придуманное Гоголем: как по-украински сказать о "халатности" и при чем здесь халат

Подозреваем, что хотя бы раз в жизни слышали слово "халатность" или фразу "халатная работа". Но задумывались ли вы над тем, при чем здесь халат и какое происхождение этого слова

В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассмотрит слово "халатность", откуда оно взялось, его значение, и вообще есть ли оно в украинском языке.

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Есть ли в украинском слово "халатность"

Слово "халатность" – "халатное отношение", "халатная работа" активно употреблялись в советское время. Даже такой термин был в Уголовном Кодексе. Однако, это слово – русизм, и на украинский язык оно переводится как "несумлінність" или "недбалість".

Часто эти термины можно услышать об отношении к работе:

"лікарська недбалість",

"несумлінне ставлення до обов'язків",

"недбало виконана робота".

В уголовном праве тоже есть термин халатность и наказание за него – невыполнение, или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей, что наносит существенный вред государственным и общественным интересам или правам и интересам граждан.

История возникновения слова "халатность"

У этого слова интересная история, которая имеет непосредственное отношение к такой одежде как халат.

А само слово "халатность" придумал Николай Гоголь в произведении "Мертвые души", придав ему иронический смысл лени и безделья в 50-х годах XIX века, цитата:

"...Прямо, так как был, надел сафьянные сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок, благодаря халатным побуждениям русской натуры...";

или другая цитата из произведения: "Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом".

Одним его современникам оно понравилось и разошлось в речи и литературе, а другие критиковали. Однако с тех пор слово активно начали использовать. И можем встретить следующее толкование "халатность" – делать что-то "спустив рукава", как в халате, нехотя, чтобы не испачкаться.

Такой предмет одежды как халат пришел в Европу с Востока. В Средней Азии халат был самым дорогим подарком, а подаренный шахом или халифом (монаршие звания) означал повышение социального статуса или получения должности. Отметим, что эта верхняя одежда всегда хорошо украшалась вышивкой или драгоценностями.

Появление халата в Европе произошло примерно в XVII-XVIII веке, когда уличная одежда превратилась в многоярусную, тяжелую и очень неудобную. Это привело к желанию аристократов дома носить более легкие и комфортные вещи – как японский объемный халат-кимоно.

Мужской халат из шелка или бархата, как и женский аналог, не одевали на голое тело. Под него чаще всего носили рубашки и брюки. Халаты сопровождались жилетами и дорогим расшитым шейным платком из шелка. Образ мужчины в халате, дополнялся сигарой, бренди, чтением книги или ленивым разговором. Считалось, что носить их может только буржуазия, тем самым символизируя праздность и роскошь.

После революции 1917 года атласные халаты постепенно вышли из моды, а в советское время халат превратился в упрощенную рабочую и домашнюю одежду.

Термин пусть остается в русском языке, а потому заменим его на украинский аналог – "недбалість"!