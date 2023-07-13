Обучение в укрытиях не будет: как будут получать образование ученики в Харькове
Источник:Суспильное
В Харькове ученики с нового учебного года могут учиться по смешанному формату. Те, кто за границей, будут получать образование дистанционно, другие – в школах с разрешения родителей.
Глава городского департамента образования Ольга Деменко рассказала, что в укрытиях детей учить не будут. Хотя подвальные помещения будут использоваться в случае воздушной тревоги.
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Как будут учиться ученики в Харькове
Чиновница задала вопрос участникам брифинга относительно того, где детям будет безопаснее: на 15-м этаже или в помещении школы.
Нечестно и неправильно говорить о том, что ни одна из школ Харькова не имеет укрытий,
– заявила она.
И уточнила: почти во всех учебных заведениях Харькова есть самые простые укрытия. Однако есть и такие учебные заведения, где их вообще нет. Но там дети не будут учиться. Как и в старых зданиях – даже если у них есть хранилища.
Постараемся до 1 сентября подготовить все помещения, чтобы они отвечали всем требованиям простейших укрытий,
– заявила Деменко.
И заметила: если ребенок находится дома, за него полностью отвечают родители, если в школе – руководство заведения.
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Очное обучение возобновят на Харьковщине
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов недавно рассказал, что на территории области возобновят очное обучение.
- Однако такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения, заключения путей эвакуации и т.д.
- Решение Рады обороны касается обучения в детских садах, школах, училищах, колледжах и вузах области. Если требования не смогут осуществить, то обучение будет продолжено в дистанционном формате.