Совсем не "хохлатка" – как называют этот первоцвет, который радует обильным цветом

Уже совсем скоро сады, парки и леса покроются буйным цветом первоцветов. Возможно вы не все названия их знаете, поэтому мы поможем, а еще – чтобы избежать русизмов.

Как называется на украинском весенний цветок "хохлатка", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как называется этот первоцвет?

Одним из первоцветов, которые покрывают плотным ковром землю является "хохлатка", так ее называют на русский лад, из-за того, что цветы собраны в гроздья. Однако, это растение имеет украинское название, которое широко известно не только как ботаническое название, а как символ жизни.

Поэтому, многолетнее травянистое лекарственное растение, что цветет рано весной белыми, желтыми, красноватыми или фиолетовыми цветочками, собранными в кисти, на украинском называют – ряст.

Ряст – это весенний цветок-символ возрождения, чье название происходит от древних славянских представлений о зелени и жизни. Очевидно, в звуковой форме раст / ręstъ связано с праславянским корнем "расти" и очень похоже на прилагательное "рясний", что свидетельствовало о росте молодой весенней зелени.

Интересно! Другое значение слова "ряст" – зелень, трава или земля, покрыта зеленью, травой. По-другому можно сказать зело или розмай, эти слова встречаем в украинских песнях Владимира Ивасюка или Назария Яремчука.

В ботанической классификации хохлатки – это род Corydalis из семейства маковых (ранее считали, что – рутковых).

Этот цвет похож на миниатюрного петушка – бодрой птицы, пробуждающей своим пением все вокруг. Поэтому и называют еще хохлатку в народе:

кукаречки,

петушки ( но не путайте с ирисами ),

когутики.

Существует даже легенда, что одна ведьма рассердилась на петуха, который не давал ей спать, кукарекая, поэтому превратила его в растение, чтобы и молчала.

Ряст цветет: смотрите видео

В народном творчестве существует выражение – "топтать ряст", которое означает жить, ходить по земле, а выражение "не топтать ряст" или "оттоптать ряст" - умереть. Это метафора жизни как весеннего цветения.

Встреча весны сопровождалась топтанием ряста с присказкой-веснянкой:

"Топчу, топчу ряст, ряст

Бог здоров'я дасть, дасть

Дай Боже діждати

На той рік топтати".

В Украине чаще всего встречаются: хохлатка полая (Corydalis cava), хохлатка плотная (Corydalis solida), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana), которые различаются цветом цветов.

Растение относится к эфемероидам, то есть имеет очень короткий период вегетации – появляется ранней весной, цветет, образует плоды, а уже летом надземная часть отмирает. Поэтому налюбоваться растением вам удастся только весной. Уже совсем скоро!

Топчите свой "ряст" достойно и любуйтесь весенним цветением "рясту"!