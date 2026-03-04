В день рождения композитора и исполнителя Владимира Ивасюка, рассказываем об интересных и необычных словах из его песен.

Что вы знаете о Владимире Ивасюке?

4 марта 1949 года родился известный в Украине композитор и исполнитель – Владимир Ивасюк. Родился в городе Кицмань на Буковине, в семье учителей. С детства проявлял музыкальный талант – играл на скрипке, позже овладел фортепиано, виолончель и гитару. Учился во Львовской консерватории и медицинском университете. Его жизнь трагически оборвалась в 1979 году, когда ему было всего 30 лет. Его смерть до сих пор загадка, официально самоубийство, но возможно и помогли за выразительную национальную позицию.

Ивасюк стал одним из основателей современной украинской эстрады. Он создал более 100 песен, кроме песен, он написал 53 инструментальных произведения и музыку к театральным спектаклям. Его стиль сочетал народную мелодичность с современными эстрадными формами, создав музыку, которая звучала современно и одновременно глубоко национально.

Ивасюк не только писал музыку, но и сам ее исполнял. Его песни – "Червона рута", "Водограй", "Я пойду в далекие горы" – стали настоящими народными хитами, которые не потеряли своей популярности до сих пор. Его харизма и искренность делали исполнение особенным – он умел передать эмоцию так, что песня становилась близкой каждому слушателю.

Творчество Ивасюка – это символ возрождения украинской культуры в советские времена, когда национальная идентичность часто подавлялась. Его песни стали голосом поколения, источником вдохновения и единства. "Червона рута" до сих пор звучит как неофициальный гимн украинской молодости и любви. Ивасюк оставил наследие, которое формирует культурную память и напоминает о силе украинского слова и мелодии.

Он удостоен ряда званий и наград, уже посмертно: Герой Украины (2009, посмертно), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1994, посмертно), Республиканской премии ЛКСМУ имени Николая Островского (1988, посмертно) и номинации "За вклад в развитие музыкальной культуры Украины XX века" (2001, посмертно).

Какие интересные слова есть в песнях Ивасюка?

Владимир Ивасюк создал собственную поэтическую лексику, где народные образы переплетаются с неологизмами и архаизмами. Именно эти редко употребляемые слова делают его песни неповторимыми – они звучат как живая поэзия, оживающая в музыке. И заставляют многих заглянуть в толковый словарь, чтобы понять о чем поется. Конечно, он не всегда является автором текстов, однако, то как он удачно их выбирал, чтобы написать музыку или выполнить – сделало их шедеврами.

Немало песен – о карпатском колорите: горы, природу и ту их особую атмосферу. И конечно слова из карпатских диалектов или такие, что употребляются крайне редко.

Вот лишь незначительная подборка интересных слов, которые искусно вплетены в текст и, возможно, вы даже не обращали на них внимания:

квіт ( …"Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки!" ...) – здесь "квіт", употреблено в значении цвет или цветы, а желтые цветы в Украине то символ расставания.

( ...) – здесь "квіт", употреблено в значении цвет или цветы, а желтые цветы в Украине то символ расставания. серпанок (…" Білий серпанок, зітканий з мрій,". .) – легкая, похожая на дым поволока, ограничивающая видимость, скрадывающая очертания кого-, чего-либо или же тонкая ткань, пелена, вуаль.

(…" .) – легкая, похожая на дым поволока, ограничивающая видимость, скрадывающая очертания кого-, чего-либо или же тонкая ткань, пелена, вуаль. ліхтарня (… В сяйві ліхтарень сніжинок вальс ..) – место, где светит фонарь, свет от фонарей, пространство, освещённое ими.

(… ..) – место, где светит фонарь, свет от фонарей, пространство, освещённое ими. річки плин – это движение воды, течение реки, ее непрерывный поток.

– это движение воды, течение реки, ее непрерывный поток. повінь (… Бо твій голос, бо твій голос – щедра повінь ) – разлив реки во время весеннего таяния снега, льда, длительных дождей.

(… ) – разлив реки во время весеннего таяния снега, льда, длительных дождей. чудасія ( "– Чи ви чули чудасію? ") – то, что вызывает удивление, удивление, по-другому – чудо, чудо.

( ") – то, что вызывает удивление, удивление, по-другому – чудо, чудо. густе зело (. .Цвітуть гаї, цвіте густе зело, — Чому ж любов так довго не цвіте? ...) – с праславянского "зело" – это буйная, обильная трава, зеленое поле или луг.

(. ...) – с праславянского "зело" – это буйная, обильная трава, зеленое поле или луг. райдуг перевесла (. .Бо засвітились райдуг перевесла... ) – Это образ небесных красок, которые будто переплетены, связаны вместе, образуя светлый, волшебный узел. Радуга, как и радуга, слово есть в украинских словарях – небесный мост из цветов. Перевесло – веревка или перевязь, которой когда-то связывали снопы. В поэзии это слово часто используется метафорически как "связь", "сплетение".

(. ) – Это образ небесных красок, которые будто переплетены, связаны вместе, образуя светлый, волшебный узел. Радуга, как и радуга, слово есть в украинских словарях – небесный мост из цветов. Перевесло – веревка или перевязь, которой когда-то связывали снопы. В поэзии это слово часто используется метафорически как "связь", "сплетение". сріблястий май (…У полі свій сріблястий май зіркам показує топол...) – это образ весеннего цветения тополя, его молодых листьев, которые в лунном или звездном сиянии кажутся серебристыми.

(…У полі свій сріблястий май зіркам показує топол...) – это образ весеннего цветения тополя, его молодых листьев, которые в лунном или звездном сиянии кажутся серебристыми. вітер зворів (…І попрошу вітра зворів, Щоб не спав, не спав до днини...) – звори – это диалектное слово, которое означает "овраги, балки, глубокие места в лесу".

(…І попрошу вітра зворів, Щоб не спав, не спав до днини...) – звори – это диалектное слово, которое означает "овраги, балки, глубокие места в лесу". водограй (...Ой, водо-, водограй...) – это и фонтан, и водопад, и стремительный поток, и бурный источник, и поток воды на мельничном колесе.

(...Ой, водо-, водограй...) – это и фонтан, и водопад, и стремительный поток, и бурный источник, и поток воды на мельничном колесе. надвечір'я (… Була несміла пісня в надвечір’ї... ) – начало вечера, время перед вечером.

(… ) – начало вечера, время перед вечером. марево (…Ти маревом будеш завжди…) – в это видение, но кроме того маревом называют мигающий слой теплого воздуха у поверхности земли или оптическое явление воображаемых изображений, мираж.

Эти слова наполняют тексты силой, жизненной энергией, чувствами, таинственностью, а не только описанием расцветшей природы.

Весна едва ли не самое любимое время года Ивасюка?

За окном – весна и немало песен Владимира Ивасюка об этом времени года. Весна в песнях и как время года и как образ юности, радости, возрождения, настроения, влюбленности или потери этой поры, или этих эмоций. Возможно и недаром, ведь и сам композитор и исполнитель родился в эту прекрасную пору.

Вот лишь несколько цитат из песен, которые изображают весну, или сравнивают что-то с весной:

"Я ще не все тобі сказав"

Прийде весна і всюди крига скресне,

Не вір вітрам, не вір словам облесним.

"Пісня буде поміж нас"

Як зійдуть сніги із гір потоками,

Ой глибокими, навесні.

Забринить дорога та неспокоєм

Вдалині мені, вдалині.

"Моя ти зоре"

Сіріють доти чужі навпроти,

Нічого більш нема.

А там десь дома весна знайома

Зелені руки підійма.

"Лісові дзвіночки"

Дінь-дінь! – співає вся земля,

Дінь-дінь! – повторюють дівчата.

Дінь-дінь! – кличе всіх весна

В квітучий гай на свято.

"Короблі, кораблі"

Кораблі, кораблі в золотистій імлі,

Ви у долю мою, як в легенду ввійшли.

Ви повік принесли у кохання і сни

Дивний клекіт весни, кораблі.

"Коли я думаю про тебе"

З’явись мені. Для тебе квітнуть весни.

Ну хоч приснись мені, хай марно плаче тихий дощ,

Бо засвітились райдуг перевесла.

Хай марно плаче тихий дощ...

"Фантазія травневих ночей"

Здається, ввійшов в мої дні весняні

Бентежний неспокій.

І всюди святково на рідній землі

Дзвенять мої кроки.

"У долі своя весна"

У щастя – своя струна,

У долі – своя весна.

Хай буде завжди вона

В полоні у пісень.

"Тільки раз цвіте любов"

Стрімка ріка загубиться в морях,

Журбу розвіють радощі весни.

Минеться все, але любов моя

Не зронить цвіту навіть восени.

Не зронить...

"Роки вже відшуміли"

Роки вже відшуміли – коні буйногриві,

З-за стін дощів – лиш тихий передзвін.

На пам’ять нашу, мов весняну ниву,

Лягає спогад, як прозора тінь.

"Світ без тебе"

Як немає літа без весни,

Так нема кохання без надій,

Повернися знову в мої сни,

Будь струною скрипки моїх мрій.

А какая ваша любимая песня из творчества этого талантливого исполнителя?