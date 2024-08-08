Уже через 2 недели здесь будут поступающие: Клименко посетил лицей МВД в Виннице

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 8 августа посетил лицей безопасности направления и национально-патриотического воспитания МВД. Это учебное заведение расположено в Виннице.

Глава МВД отметил, что уже через две недели поступающие, которые успешно сдадут экзамены, заедут в этот лицей на постоянное пребывание и обучение.

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Что рассказал Клименко о лицее МВД в Виннице

Игорь Клименко отметил, что на прошлой неделе в это учебное заведение завершился прием документов и начались вступительные испытания.

Только в лицей в Виннице на вступительные экзамены по украинскому языку, истории и физподготовки зарегистрировались более 90 кандидатов из разных регионов Украины, в том числе и прифронтовых. Это в первую очередь дети погибших, раненых, пропавших без вести, пленных сотрудников органов и подразделений системы МВД, а также и ВСУ,

– рассказал министр.

Клименко посетил лицей МВД в Виннице / Фото с телеграм-канала Игоря Клименко

Глава МВД отметил, что всего в 5 лицеях в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Виннице и Ивано-Франковске будут учиться до 500 детей.

"Осмотрел условия обучения и проживания. Современное образовательное оборудование, интерактивные зоны, комнаты проживания, надежное укрытие", – сказал министр о лицее в Виннице.

Министр показал условия в учебном заведении / Видео с телеграм-канала Игоря Клименко

Клименко подчеркнул, что самое главное для министерства – поддержать и дать качественное образование детям наших героев.