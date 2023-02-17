Должны ли ученики, которые ходят в школу за границей, наверстать обучение в Украине

С началом полномасштабной войны многие украинские родители с детьми уехали за границу. Некоторые дети там начали ходить в местную школу, но параллельно с этим учатся онлайн и в украинской школе. В МОН говорят, что дети не должны тянуть две школы, потом они смогут наверстать все.

В Министерстве образования и науки подчеркивают, что тянуть ребенку две школы – это сложно и утомительно, поэтому этого не нужно делать. Как потом дети будут наверстывать – читайте ниже.

К теме Как получить украинское школьное образование за границей

МОН обратилось в европейские министерства образования с просьбой проконсультировать украинских родителей, как их дети могут продолжить учиться и за рубежом, и в Украине.

В МОН говорят, что дистанционное обучение рекомендовано для тех, кто уехал в страны, но дети не ходят в местные школы.

А в тех странах, где обязательным требованием является посещение местных учебных заведений, можно перейти на семейный формат обучения или выбрать индивидуально-дистанционный формат в украинской школе, предусматривающий изучение только определенных предметов, например украинского языка, литературы или истории.

Кроме того, можно посещать только местную школу, в которой ребенок получит справку о результатах обучения, которые он получил и какие темы обработал.

С этой справкой она вернется в Украину, где получит зачисление по тем предметам, которые она изучала, и сможет выполнить определенные контрольные по тем дисциплинам, которые не изучала,

– объяснили в МОН.

Еще одним вариантом совместить обучение за рубежом и в Украине является перевод ребенка в международную украинскую школу.

В МОН успокаивают родителей, говорят, что к каждому ребенку будет индивидуальный подход. "Украина радостно примет всех учеников назад. Никто не собирается снижать уровни классов и т.д. В каждом случае будет осуществляться сугубо индивидуальный подход", – отмечает гендиректор Директората школьного образования МОН Олег Ересько.

Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: