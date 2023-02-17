У Міністерстві освіти і науки наголошують, що тягнути дитині дві школи – це складно та виснажливо, тож цього не потрібно робити. Як потім діти будуть надолужувати – читайте нижче.

До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Крім того, МОН звернулося до європейських міністерств освіти з проханням проконсультувати українських батьків, як їхні діти можуть продовжити вчитися і за кордоном і в Україні.

У МОН кажуть, що дистанційне навчання рекомендовано для тих, хто виїхав до країн, але діти не ходять до місцевих шкіл.

А в тих країнах, де обов’язковою вимогою є відвідування місцевих закладів освіти, можна перейти на сімейний формат навчання або обрати індивідуально-дистанційний формат в українській школі, що передбачає вивчення лише певних предметів, наприклад, української мови, літератури чи історії.

Крім того, можна відвідувати лише місцеву школу, в якій дитина отримає довідку про результати навчання, які вона здобула й які теми опрацювала.

З цією довідкою вона повернеться до України, де отримає зарахування по тих предметах, які вона вивчала, і зможе виконати певні контрольні з тих дисциплін, які не вивчала,

– пояснили в МОН.

Ще одним варіантом поєднати навчання за кордоном та в Україні є переведення дитини в міжнародну українську школу.

В МОН заспокоюють батьків, кажуть, що до кожної дитини буде індивідуальний підхід. "Україна радісно прийме всіх учнів назад. Ніхто не збирається знижувати рівні класів тощо. У кожному випадку здійснюватиметься суто індивідуальний підхід", – наголошує гендиректор Директорату шкільної освіти МОН Олег Єресько.

Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: