У Міністерстві освіти і науки наголошують, що тягнути дитині дві школи – це складно та виснажливо, тож цього не потрібно робити. Як потім діти будуть надолужувати – читайте нижче.
До теми Як отримати українську шкільну освіту за кордоном
Крім того, МОН звернулося до європейських міністерств освіти з проханням проконсультувати українських батьків, як їхні діти можуть продовжити вчитися і за кордоном і в Україні.
У МОН кажуть, що дистанційне навчання рекомендовано для тих, хто виїхав до країн, але діти не ходять до місцевих шкіл.
А в тих країнах, де обов’язковою вимогою є відвідування місцевих закладів освіти, можна перейти на сімейний формат навчання або обрати індивідуально-дистанційний формат в українській школі, що передбачає вивчення лише певних предметів, наприклад, української мови, літератури чи історії.
Крім того, можна відвідувати лише місцеву школу, в якій дитина отримає довідку про результати навчання, які вона здобула й які теми опрацювала.
З цією довідкою вона повернеться до України, де отримає зарахування по тих предметах, які вона вивчала, і зможе виконати певні контрольні з тих дисциплін, які не вивчала,
– пояснили в МОН.
Ще одним варіантом поєднати навчання за кордоном та в Україні є переведення дитини в міжнародну українську школу.
В МОН заспокоюють батьків, кажуть, що до кожної дитини буде індивідуальний підхід. "Україна радісно прийме всіх учнів назад. Ніхто не збирається знижувати рівні класів тощо. У кожному випадку здійснюватиметься суто індивідуальний підхід", – наголошує гендиректор Директорату шкільної освіти МОН Олег Єресько.
Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.