Не называйте их на русский манер: имена Сережа, Леша и Вова на украинском звучат по-другому

Русификация сказалась и на именах украинцев, в частности, на их звучании. И, как оказалось, – из имен русский забрать едва ли не труднее всего.

Часто во время разговора мы можем услышать, как имена звучат на русский лад. Иногда это сила привычки, иногда – непонимание, что существуют украинские варианты. Как на украинском звучат имена Сережа, Леша и Вова, рассказывает 24 Канал.

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Почему так не стоит их называть

Часть имен украинцев имеет древнегреческое, латинское или древнееврейское (библейское) происхождение. Традиционно имена подстраивались под фонетику языка и у нас имена имеют выразительное и твердое звучание, даже в ласкательных формах.

Это касается как мужских, так и женских имен. Однако, начиная со времен Российской империи, а затем в советское время, "звучать" на украинском стало не модно. Поэтому имена приобрели фонетики русского языка – коротких вариантов, звучания через "и" (Марик, Славик), или "-юша" (Ілюша, Кирюша), "-ьо" (Льоша).

Именно так, чаще всего, слышим имена Сережа, Леша и Вова. Как же правильно они звучат на украинском?

Имя Леша – короткая версия от имени "Олексій". Оно имеет древнегреческое происхождение и имеет значение "защитник". Но русское звучание – "Алексей", именно поэтому образовались сокращения – Алеша и Леша. А еще от этого варианта появилось и самостоятельное имя – Алик.

Поскольку на украинском оно звучит через "о", поэтому и трансформации имени звучат по-другому, а некоторые приобрели самостоятельные варианты впоследствии – Олесь, Олесик, Лесь, Лесик, Олелько, Олешко. Но самой распространенной формой было – Олекса. А отчество звучит – "Олексійович" та "Олексіївна".

Что ж, вы могли слышать и еще один вариант – Алекс, но такое сокращение используют и к Алексею, и к Александру. И оно характерно больше для Западной Европы.

Обращайтесь к мужчинам на украинском / Freepik

Имя Сергей имеет латинское происхождение – "servi dei", что в переводе означает "слуга Бога" или "знатный". Но есть и другая версия – Сергеи – это наследники древнего троянского рода.

Это имя приобрело разное звучание в языках Европы – Серж, Серхио, Сергиуш.

Но для украинского характерно звучание "Сергій", а не Сергей, а соответственно и ласкательные варианты – "Сергійко", "Сергійчик". А отчество – "Сергійович" та "Сергіївна".

И ни в коем случае не употребляйте – Сережа, Серый, Серёжа Серёга – такие варианты для нашего произношения не характерны, как и Сережа.

Не менее интересное видоизменение у имени Володимир. Оно имеет древнеславянское происхождение и означает "властелин мира". Распространено у всех славянских народов и не только.

Интересно, что ласкательные или сокращенные формы идут даже с потерей "во", а потому можем встретить – Владимирко, Володар, Володась, Володасик, Володя, Володька, Володько, Володик, Володичок, Володенька, Володечка, Володко, Влодко, Ладимир, Ладимирко, Ладим, Ладимко, Ладко. А отчество – "Володимирівна" или "Володимирович".

Короткие формы Вова, Вовка, Вовонька, Вовочка, Вовуля, Вовуня, Вовасик, Вовасичок, Вовуся, Вовчик, появились под влиянием русского языка.

Из этих имен, в разных формах существуют и фамилии – Олексиенко, Сергиенко, Владимиров и другие.

Заметьте, что комплекс неполноценности языка нам навязали, и то что вам кажется, что на украинском имена звучат "не модно" – то вам только кажется!

Собственная ценность и в языке, поэтому называйте имена на украинском!