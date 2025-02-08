Здесь важные данные: что нужно знать об информационной странице участника НМТ

Через несколько месяцев стартует национальный мультипредметный тест. А вот регистрация на тестирование – через месяц.

Каждый участник тестирования должен иметь при этом Информационную страницу участника НМТ. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Что такое информационная страница участника НМТ

Информационная страница участника – это специальный индивидуальный онлайн-кабинет, доступ к которому предоставят после регистрации. На ней будет важная информация по каждому этапу проведения тестирования.

На информационной странице нужно подтвердить свое желание проходить национальный мультитест и сообщить организаторам о том, в каком регионе вы будете находиться во время сдачи экзамена в 2025 году.

Также на информационной странице вы сможете узнать о дате, время и место прохождения НМТ, получив приглашение для участия в тесте.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Приглашения для участников основной сессии размещают не позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашения участники основной сессии получат с 4 мая.

Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.

После определения результатов НМТ на странице размещается информационная карточка с персональными результатами участника тестирования.