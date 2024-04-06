Как красиво по-украински назвать "гармонию, приоритет и репродукцию"

Украинцы часто любят употреблять иноязычные слова. Иногда этого даже не замечая.

Но Образование 24 советует отдавать предпочтение словам из родного языка. Тем более они иногда даже интереснее и благозвучнее.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

Так, в пятьдесят второй подборке расскажем вам, какие иноязычные слова вы можете слышать или употреблять в ежедневной речи. В частности, предложим заменить десять заимствований исконно украинскими словами. Поэтому совершенствовать свою речь вы можете уже в этот момент.

Вашему вниманию – небольшая подборка: