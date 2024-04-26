Как красиво на украинском назвать нюанс, альтруизм и экспрессивный

Украинцы часто любят употреблять иноязычные слова. Но стоит отдавать предпочтение собственно украинским.

Ведь они ничем не уступают модным заимствованиям. І Образование 24 поможет улучшить свою речь.

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Какие заимствованные слова лучше заменить украинскими

У пятьдесят пятой подборке расскажем вам, какие десять популярных заимствований вы можете легко заменить исконными словами. При этом подскажем интересные украинские соответствия.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка: