Как сказать на украинском "резонанс, социология, индустрия"
20 января 2024, 20:00Читати новину українською
Украинский язык содержит множество красивых и необычных слов. Некоторые из них украинцы могли даже и не слышать.
Они часто предпочитают заимствования. Поэтому Образование 24 предлагает употреблять больше собственно украинских слов.
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Какими красивыми украинскими словами заменить популярные иноязычные
Так, в сорок третьей подборке предлагаем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять или слышать из уст других. Также приводим их красивые украинские аналоги, которые стоит запомнить.
- Реалізувати – здійснити;
- соціологія – суспільствознавство;
- трансформація – перетворення, зміна;
- коаліція – об'єднання, союз;
- домінувати – панувати, переважати;
- індустрія – промисловість;
- актуальний – сучасний, важливий;
- пролонгований – продовжений;
- реформа – перетворення, зміна;
- резонанс – відголос.