Как сказать на украинском "резонанс, социология, индустрия"

Украинский язык содержит множество красивых и необычных слов. Некоторые из них украинцы могли даже и не слышать.

Они часто предпочитают заимствования. Поэтому Образование 24 предлагает употреблять больше собственно украинских слов.

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Какими красивыми украинскими словами заменить популярные иноязычные

Так, в сорок третьей подборке предлагаем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять или слышать из уст других. Также приводим их красивые украинские аналоги, которые стоит запомнить.