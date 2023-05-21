Предлагаем вам авантюру: замените эти иноязычные слова украинскими

21 мая 2023, 15:33
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Украинцы довольно часто в своей речи употребляют заимствования. Но украинский язык – не менее красивый и благозвучный.

Поэтому лучше отдавать предпочтение словам родного языка. Какие заимствования следует заменить украинскими словами, подскажет 24 Канал.

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Как заменить иноязычные слова украинскими 

Советуем использовать удельные слова почаще. Ведь слова из нашего языка совсем не уступают модному заимствованию.

В шестнадцатой подборке расскажем вам, какими красивыми украинскими словами заменить иноязычные.

  • гуманність;
  • диференціація;

Если рассказываете о гуманности, лучше говорите о человечности (укр. людяності).

А распределение (укр.розподіл) желательно не называть дифференциацией.

  • шанс;
  • функціонувати;

Если же вы получили определенный шанс – скажите, что имеете отличную "нагоду" или "можливість" (укр.).

Слово "функционировать" стоит заменить такими как "діяти" или "працювати" (укр.).

  • юстиція;
  • авантюра;

Также советуем говорить правосуддя (укр.), а не "юстиция".

Если же вас постигла какая-то авантюра, скажите, что это была "пригода" (укр.).

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  • тир;
  • сервіс;

Когда учитесь стрелять, то ходите в стрельбище. Там ведь есть возможность получить соответствующие услуги (укр. послуги).

  • рентабельний;
  • автономія;

И не забывайте: рентабельный следует заменить на доцільний (укр.) или же прибутковий (укр.). А автономию – на самоврядування (укр.).

Автор: Марія Волошин