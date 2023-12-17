Прециозный, контрастный, рентабельный: какие соответствия в украинском языке имеют эти слова

В украинском языке функционирует немало заимствованных слов. Многие из них уже стали почти удельными.

По крайней мере, они такими кажутся, ведь краяне не всегда знают, каким собственно украинским словом заменить иноязычное. Так что Образование 24 поможет лучше узнать родной язык.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

В тридцать восьмой подборке предлагаем вам еще 10 интересных иностранных слов, которые функционируют в украинском языке. При этом рассказываем, как их можно заменить и какими красивыми удельными словами. Начать можете прямо сейчас.

Заметим при этом, что многие соответствия могут состоять из нескольких слов, иметь более широкое значение или несколько отличаться.

Поэтому вашему вниманию – наша очередная подборка:

маркетинг – торгівля;

оригінал – першотвір;

аграрний – земельний;

В этом случае заметим: если вы говорите конкретно, например, об аграрном факультете в вузе, то назвать его земельным не получится.

концентрація – зосередження, скупчення;

натуральний – природний;

преціозний – витончений, манірний;

гіпотетичний – здогадний, домислений; заснований на гіпотезі;

контрастний – протилежний;

рентабельний – дохідний; той, що дає прибуток;

сфера – царина, галузь, орбіта, оточення.

Так что любите украинский язык и узнавайте его лучше!