В вузах Украины учатся сотни россиян: кто и почему их зачисляет на обучение

По состоянию на начало этого года в вузах Украины получают образование почти 400 студентов из России. Точнее – 390 человек, являющихся гражданами России.

До широкомасштабной войны таких было втрое больше – 1184 студента в 2021 году. Об этом сообщила директор ГП "Украинский государственный центр международного образования" Елена Шаповалова "Вчися.Медиа".

Смотрите также Какую специальность чаще всего выбирают иностранные студенты в вузах Украины

Сколько россиян учится в вузах Украины?

Елена Шаповалова отметила, что количество студентов из России в последние годы существенно сократилось.

Она также объяснила, что в нашем государстве действует многоуровневый контроль за поступлением граждан из стран-агрессорок.

В соответствии с Порядком приема на обучение, россияне, белорусы и граждане Ирана и КНДР, которые не имеют вида на жительство в нашем государстве, могут быть зачислены в вузы только в случае индивидуального разрешения МОН Украины.

Процедура зачисления предусматривает несколько этапов. Сначала абитуриент обращается в выбранный вуз. Вуз проверяет личность и основания его пребывания в нашей стране. Затем университет подает запрос в МОН для персонального разрешения на обучение этого лица.

Интересно! В МОН Украины сообщили "Учись. Медиа", что через несколько лет обучение на бакалавриате будет длиться 3, а не 4 года.

Обычно такие разрешения получают поступающие, которые длительное время де-факто проживают в Украине, но по разным причинам не изменили гражданство.

Шаповалова также акцентировала, что Украина не проводит рекрутинга абитуриентов на территории государства-агрессора.

Каждый из этих 390 случаев – это индивидуальная ситуация человека, который длительное время проживает в Украине, прошел проверку университета и получил специальное согласование от МОН,

– уточнила она.

Смотрите также В украинских вузах учатся более 20 тысяч иностранцев: какие ЗВО выбирают чаще всего

Сколько иностранцев получает образование в Украине?