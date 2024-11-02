7 интересных фразеологизмов, которыми вы поразите собеседников
В украинском языке есть немало интересных и необычных слов и выражений. Ими стоит чаще украшать свою речь.
В частности, вкраплять в него фразеологизмы. 24 Канал рассказывает, какие красивые можно выбрать.
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Какими фразеологизмами украсить свою речь
Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, отличающиеся и от слова, и от словосочетания. Их не создают каждый раз, а воспроизводят из языкового запаса.
Языковеды отмечают: фразеологизмы украшают вашу речь и демонстрируют эрудированность.
Они не имеют правил, их можно изучить только один за другим, в повседневной жизни мы пользуемся ими, даже не задумываясь.
Фразеологизмы украшают нашу речь / Фото Freepik
Поэтому предлагаем вам 7 интересных устойчивых выражений
- Не відривати очей – все время, внимательно, пристально смотреть на кого-, что-нибудь, следить за кем или чем-то; любоваться кем-, чем-нибудь.
- Руки не доходять – кто-либо не может заниматься чем-либо, делать что-то, преимущественно из-за большой занятости, нехватки времени.
- Співати дифірамби – восхищать кого-либо; восхвалять что-либо.
- Хоч з лиця воду пий – очень красивый, красивый.
- Як у воду дивитися – безосновательно предсказывать что-либо, предсказывать.
- Мов на світ народився – кто-нибудь испытывает душевный покой после страданий, переживаний, физических мучений.
- За милу душу – охотно, с очень большим удовольствием.