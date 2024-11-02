7 интересных фразеологизмов, которыми вы поразите собеседников

2 ноября 2024, 20:00
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Автор: Мария Волошин

В украинском языке есть немало интересных и необычных слов и выражений. Ими стоит чаще украшать свою речь.

В частности, вкраплять в него фразеологизмы. 24 Канал рассказывает, какие красивые можно выбрать.

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Какими фразеологизмами украсить свою речь

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, отличающиеся и от слова, и от словосочетания. Их не создают каждый раз, а воспроизводят из языкового запаса.

Языковеды отмечают: фразеологизмы украшают вашу речь и демонстрируют эрудированность.

Они не имеют правил, их можно изучить только один за другим, в повседневной жизни мы пользуемся ими, даже не задумываясь.


Фразеологизмы украшают нашу речь / Фото Freepik

Поэтому предлагаем вам 7 интересных устойчивых выражений

  • Не відривати очей – все время, внимательно, пристально смотреть на кого-, что-нибудь, следить за кем или чем-то; любоваться кем-, чем-нибудь.
  • Руки не доходять – кто-либо не может заниматься чем-либо, делать что-то, преимущественно из-за большой занятости, нехватки времени.
  • Співати дифірамби – восхищать кого-либо; восхвалять что-либо.
  • Хоч з лиця воду пий – очень красивый, красивый.
  • Як у воду дивитися – безосновательно предсказывать что-либо, предсказывать.
  • Мов на світ народився – кто-нибудь испытывает душевный покой после страданий, переживаний, физических мучений.
  • За милу душу – охотно, с очень большим удовольствием.