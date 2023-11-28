Тимоти Снайдер и десятки ученых начинают масштабное исследование истории Украины
Источник:Babel.ua
Известные ученые в течение трех лет будут исследовать глубинную историю земель современной Украины и населявших их народов. Для этого они запускают проект "Украинская история: глобальная инициатива".
Над ним будут работать профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак и еще десятки ученых. Всего около 50 украинских и 40 международных ученых.
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Известные ученые начинают масштабное исследование истории Украины
Большинство участников – историки. Они также привлекут специалистов по естественной истории, зоологии, палеонтологии и археологии. Исследователи будут прорабатывать 70 тем: от предыстории украинских земель до настоящего времени.
Специалисты, в частности, будут изучать:
- происхождение человеческих поселений;
- распространение индоевропейских языков;
- отношения между классической Грецией и Черноморским регионом;
- Европу эпохи викингов;
- Византию и Киев;
- ренессанс и реформацию;
- современные вопросы нации и империи.
Проектом будет руководить Международный академический консультативный совет.
Этот проект ни в коем случае не ответ на российскую пропаганду. Не нужно путать историю с контрпропагандой. Контрпропаганда помогает лучше противостоять пропаганде и отделять ее от истины. Если бы это был ответ россии, она была бы злая, агрессивная, а импульс этого проекта креативный,
– подчеркнул Тимоти Снайдер.
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