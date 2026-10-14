"Урок, который не усвоили": охотно ли ученики сейчас изучают историю Украины

История – это тот урок, который не усвоили многие поколения. Не только украинцев, но и европейцев.

И война, которая продолжается с 2014 года, – яркий тому пример. Ведь враг был всегда. Об этом учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.

Охотно ли ученики сейчас изучают историю Украины, и почему это важно для них

Педагог говорит, что учит их, чтобы они знали, что и Екатерина II издевалась над украинцами и переписывала историю; создавала историю России, которой никогда не было, похищая наши факты. И Петр I пытался приписать нам, что мы малороссы и никогда никаких украинцев не было.

Дети должны понимать, что все эти выдумки, которые ходили по миру, исказили представление об украинцах и о нашем существовании,

– уточнила она.

В целом, по ее словам, ученики по-разному изучают историю – как и все предметы.

В целом я замечаю всплеск интереса к истории, потому что появилось понимание, что где-то что-то пошло не так и нашей историей манипулируют соседи,

– отметила Яворская.

И добавила, что дети интересуются, исследуют, в частности, историю Крыма, историю отношений с Российской империей, жизнь в СССР, потому что оказывается, что там не все было так хорошо, как рассказывала бабушка, и т. д.

Охотно ли сейчас дети читают книги

Также учительница рассказала, читают ли дети сейчас книги.

Всегда были дети, которые не читали. Но сейчас процент читающих детей меньше, значительно меньше. Однако это зависит и от семьи, а не только от школы,

– отметила педагог.

Она также сообщила, что со своими учениками создала своеобразный читательский клуб. Там они делятся разнообразными книгами – художественными, приключенческими, – а затем обсуждают прочитанное.