Самая дорогая специальность: скольким абитуриентам в 2023 году удалось поступить на ИТ

Количество поступающих на ИТ-специальности в вузах Украины в этом году по сравнению с 2022 годом уменьшилось. В первую очередь из-за контрактников на магистратуре.

В 2022 году таких было аномально много. В этом году все выровнялось по стандартным показателям, рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Завгородний.

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Сколько абитуриентов поступило на ИТ-специальности в 2023 году

На бакалавриат на ИТ-специальности на бюджетную форму обучения в 2023-м засчитали почти 11,3 тысячи студентов. Еще почти 13 тысяч вступили на контракт, уточнил чиновник.

Приблизительно так и было у 2022-м. На магистратуру пошли более 9 тысяч студентов, а в прошлом году их было более 15 тысяч,

– рассказал Завгородний.

Сколько стоит образование программиста в 2023 году

Одним из самых популярных среди украинских абитуриентов есть сфера программирования.

Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной.

Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.

Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.

За год цена обучения для будущих айтишников выросла на 10 – 15%.

Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 колеблется в пределах 27 – 120 тысяч гривен.