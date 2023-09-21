Самая дорогая специальность: скольким абитуриентам в 2023 году удалось поступить на ИТ
Источник:DOU
Количество поступающих на ИТ-специальности в вузах Украины в этом году по сравнению с 2022 годом уменьшилось. В первую очередь из-за контрактников на магистратуре.
В 2022 году таких было аномально много. В этом году все выровнялось по стандартным показателям, рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Завгородний.
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Сколько абитуриентов поступило на ИТ-специальности в 2023 году
На бакалавриат на ИТ-специальности на бюджетную форму обучения в 2023-м засчитали почти 11,3 тысячи студентов. Еще почти 13 тысяч вступили на контракт, уточнил чиновник.
Приблизительно так и было у 2022-м. На магистратуру пошли более 9 тысяч студентов, а в прошлом году их было более 15 тысяч,
– рассказал Завгородний.
Сколько стоит образование программиста в 2023 году
- Одним из самых популярных среди украинских абитуриентов есть сфера программирования.
- Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной.
- Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.
- Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.
- За год цена обучения для будущих айтишников выросла на 10 – 15%.
- Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 колеблется в пределах 27 – 120 тысяч гривен.