Самая дорогая специальность: скольким абитуриентам в 2023 году удалось поступить на ИТ

21 сентября 2023, 13:27
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Источник:

DOU

Количество поступающих на ИТ-специальности в вузах Украины в этом году по сравнению с 2022 годом уменьшилось. В первую очередь из-за контрактников на магистратуре.

В 2022 году таких было аномально много. В этом году все выровнялось по стандартным показателям, рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Завгородний.

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Сколько абитуриентов поступило на ИТ-специальности в 2023 году

На бакалавриат на ИТ-специальности на бюджетную форму обучения в 2023-м засчитали почти 11,3 тысячи студентов. Еще почти 13 тысяч вступили на контракт, уточнил чиновник.

Приблизительно так и было у 2022-м. На магистратуру пошли более 9 тысяч студентов, а в прошлом году их было более 15 тысяч,
– рассказал Завгородний.

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Сколько стоит образование программиста в 2023 году

  • Одним из самых популярных среди украинских абитуриентов есть сфера программирования.
  • Именно высокие зарплаты программистов делают эту сферу достаточно привлекательной.
  • Однако конкуренция за бюджетные места очень высока.
  • Так, стоимость обучения на программиста является самой дорогой из других специальностей.
  • За год цена обучения для будущих айтишников выросла на 10 – 15%.
  • Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 колеблется в пределах 27 – 120 тысяч гривен.
Автор: Марія Волошин