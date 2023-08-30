Какой выборочный предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023
2023 знания выпускников на НМТ проверяли по трем предметам. При этом один из них можно выбрать самостоятельно.
Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой предмет на выбор был самым популярным среди участников мультитеста этого года. Его предпочли более 50% участников НМТ-2023.
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Какой предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023
Этим выборочным предметом была история Украины. Ей предпочли почти 52,6% абитуриентов.
Вакуленко при этом уточнила, что в 2023 году на НМТ зарегистрировалось 288 935 участников. Этот показатель – значительно выше прошлогоднего.
Участники НМТ-2023 выбрали предметы по выбору так:
- история Украины – 52,55% участников;
- английский язык – 29,61%;
- биология – 13,67%;
- физика 2,02%;
- химия – 1,19%;
- немецкий, французский и испанский языки – менее 1%.
Заметим, что 3794 абитуриента получили максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету. Вместо этого 50 из них получили подобный результат всех трех предметов.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.