Какой выборочный предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023

2023 знания выпускников на НМТ проверяли по трем предметам. При этом один из них можно выбрать самостоятельно.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какой предмет на выбор был самым популярным среди участников мультитеста этого года. Его предпочли более 50% участников НМТ-2023.

Важно Как выпускники будут сдавать НМТ в 2024 году

Какой предмет был самым популярным среди участников НМТ-2023

Этим выборочным предметом была история Украины. Ей предпочли почти 52,6% абитуриентов.

Вакуленко при этом уточнила, что в 2023 году на НМТ зарегистрировалось 288 935 участников. Этот показатель – значительно выше прошлогоднего.

Участники НМТ-2023 выбрали предметы по выбору так:

история Украины – 52,55% участников;

английский язык – 29,61%;

биология – 13,67%;

физика 2,02%;

химия – 1,19%;

немецкий, французский и испанский языки – менее 1%.

Заметим, что 3794 абитуриента получили максимальные 200 баллов хотя бы по одному предмету. Вместо этого 50 из них получили подобный результат всех трех предметов.

Читайте В УЦОКО анонсировали интересное нововведение на НМТ-2024

Что известно о НМТ-2023