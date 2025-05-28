Глава Верховной Рады анонсировал появление образовательного кодекса

В Украине должен появиться один нормативно-правовой документ, в котором будут сведены все законы об образовании. Речь идет об образовательном кодексе.

Необходимость появления такого кодекса озвучил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал.

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В Укране должен появиться образовательный кодекс

Глава ВРУ заявил, что все действующие законы об образовании в нашем государстве должны быть объединены в единую, понятную и логичную систему. Кодификация позволит убрать разногласия и противоречия между различными образовательными законами и другими нормативно-правовыми актами.

И добавил, что образование – это та часть общественной жизни, которая однозначно требует профессиональной юридической законодательной кодификации. И украинский парламент готов к этой работе.

Украине необходимо создать образовательный кодекс. Министерству образования и науки вместе с парламентом пора начать работу над этим документом,

– заявил Стефанчук.

Глава ВРУ при этом отметил, что задача законодателей – не просто написать закон, а дать каждому ребенку, каждому учителю, каждой общине ощущение уверенности в завтрашнем дне. Стефанчук также призвал всех присоединиться к обсуждению, подать свои идеи, замечания для и тому подобное.

Мы также информировали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные цели в сфере образования нашего государства.