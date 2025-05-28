Необхідність появи такого кодексу озвучив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал.

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В Украні має з'явитися освітній кодекс

Очільник ВРУ заявив, що усі чинні закони про освіту у нашій державі повинні бути об'єднані в єдину, зрозумілу і логічну систему. Кодифікація дозволить прибрати розбіжності і суперечності між різними освітніми законами та іншими нормативно-правовими актами.

І додав, що освіта – це та частина суспільного життя, яка однозначно потребує фахової юридичної законодавчої кодифікації. І український парламент готовий до цієї роботи.

Україні необхідно створити освітній кодекс. Міністерству освіти і науки разом із парламентом час розпочати роботу над цим документом,

– заявив Стефанчук.

Очільник ВРУ при цьому зауважив, що завдання законотворців – не просто написати закон, а дати кожній дитині, кожному вчителю, кожній громаді відчуття впевненості у завтрашньому дні. Стефанчук також закликав усіх долучитися до обговорення, подати свої ідеї, зауваження для тощо.

Ми також інформували, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні цілі у сфері освіти нашої держави.