Необходимость появления такого кодекса озвучил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал.

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В Укране должен появиться образовательный кодекс

Глава ВРУ заявил, что все действующие законы об образовании в нашем государстве должны быть объединены в единую, понятную и логичную систему. Кодификация позволит убрать разногласия и противоречия между различными образовательными законами и другими нормативно-правовыми актами.

И добавил, что образование – это та часть общественной жизни, которая однозначно требует профессиональной юридической законодательной кодификации. И украинский парламент готов к этой работе.

Украине необходимо создать образовательный кодекс. Министерству образования и науки вместе с парламентом пора начать работу над этим документом,

– заявил Стефанчук.

Глава ВРУ при этом отметил, что задача законодателей – не просто написать закон, а дать каждому ребенку, каждому учителю, каждой общине ощущение уверенности в завтрашнем дне. Стефанчук также призвал всех присоединиться к обсуждению, подать свои идеи, замечания для и тому подобное.

Мы также информировали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные цели в сфере образования нашего государства.