Про це заявив очільник українського уряду Денис Шмигаль на конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал. Прем'єр при цьому розповів про пріоритетні цілі у сфері освіти.

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Шмигаль назвав пріоритети держави у сфері освіти

Очільник Кабміну зазначив: на сьогодні актуально є підготовка дітей до викликів динамічного ХХІ століття. Вони повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, вчитися і перенавчатися протягом життя, вміти критично мислити тощо. Також посадовець уточнив, які цілі важливі у сфері освіти зараз.

Конкурентоздатність на ринку праці. Школа повинна виявити таланти дитини, мотивувати її до розвитку і вдосконалення, а профтехи і виші – готувати спеціалістів.

Шмигаль повідомив, що за два роки уряд виділив близько 14 мільярдів гривень на ремонт і будівництво укриттів у школах. Побудували, зокрема, 15 підземних шкільних просторів у прифронтових регіонах. Цьогоріч має з'явитися ще понад 180. Наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу. Прем'єр також уточнив, що 2,8 мільярда гривень держава спрямувала для закупівлі "школяриків".

Реформа НУШ триває. За два роки виділили 3,4 мільярда гривень субвенцій і ще майже 500 мільйонів гривень – на обладнання для старшої школи.

У частині шкіл також вже доступний освітній застосунок Мрія.

Профтехи. Держава спрямувала на модернізацію цих закладів освіти 1 мільярд гривень. Профтехосвіта повинна давати можливість швидко вийти на ринок праці.

Також в Україні планують впровадити механізм фінансування дуальної освіти: гранти від держави та громад для навчання на базі підприємств.

Вища освіта. Заклади вищої освіти інтегрують до європейського простору. Так, студенти отримають широкий вибір освітніх траєкторій, а виші – гарантовану автономію.

Згадав прем'єр і про запровадження державних грантів на навчання у ЗВО для контрактників. Їх отримали вже близько 13 тисяч першокурсників.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий також розповів, чи підвищать учителям зарплату.