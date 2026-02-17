В тестах НМТ-2026 произошли изменения
- В тестах НМТ-2026 произошли изменения.
- По физике добавили 2 задания с выбором правильного ответа, а в химии уменьшили количество заданий с 30 до 24.
В мае стартует национальный мультитест в 2026 году. Содержание всех заданий НМТ будет соответствовать программам внешнего независимого оценивания по учебным предметам.
Об этом "Освитории" рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, какие изменения произойдут.
Какие изменения будут на НМТ?
Вакуленко рассказала, что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа. По химии – в 2025 году было 30 заданий, в этом году – 24 задания.
Директор Украинского центра оценивания качества образования также добавила, что Центр уже обнародовал характеристики предметных тестов. Также – демонстрационные варианты тестов.
В 2026 году УЦОКО не планирует дополнять тесты НМТ заданиями, которые предусматривают развернутый ответ,
– уточнила Вакуленко.
И добавила, что в целом во время действия военного положения в Украине не будет существенных изменений в структуре и содержании тестов НМТ.
Могут ли изменить график тестирования?
Руководительница УЦОКО также отметила, что сроки проведения НМТ в 2026 году уже утвердило МОН и пока менять их не планируют.
Важно учитывать, что оценивание должны состояться не только в Украине, но и за рубежом, поэтому важно заблаговременно согласовывать даты тестирования, чтобы международные партнеры продолжили сотрудничество с нами,
– резюмировала Вакуленко.
Заметим, что руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью LB рассказывала, что для части специальностей могут снизить коэффициент на все предметы НМТ.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
В этом году тестирование будет проходить в течение одного дня в рамках основной и дополнительной сессий.
Участники будут проходить проверку знаний по 4 предметам.
Обязательно будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет проходить в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.