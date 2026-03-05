В тестах по двум предметам НМТ-2026 произошли изменения

В тестовых заданиях на НМТ будут незначительные изменения. Речь идет о двух выборочных предметах – физике и химии.

Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И добавила, что после изменений эти тесты будут более доступными.

Какие изменения произошли в тестах НМТ в 2026 году?

Так, в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа. По химии – в 2025 году было 30 заданий, в этом году – 24 задания.

Вакуленко отметила, что после изменений тесты по физике и химии стали более доступными.

Отдельно будущим участникам НМТ предлагают ознакомиться их демонстрационным вариантом тестов по этим предметам.

Интересно! УЦОКО недавно обнародовал демонстрационные варианты тестов по всем предметам, которые будут на НМТ в 2026 году.

Во время экзамена по физике будут доступны справочные материалы. Их разместят в тестовой среде участника НМТ. Черновик можно использовать, но после завершения тестирования надо вернуть.



Задания по физике на НМТ-2026 / скриншот видео

Экзамен по химии, по словам Вакуленко, также стал более доступным. Участникам тоже советуют проработать демовариант по этому предмету. Также есть справочные материалы, которые стоит посмотреть.



Задания по химии на НМТ-2026 / скриншот видео

Сколько заданий будет наНМТ по этим предметам?

Тест по химии будет насчитывать 24 задания различных форм. За выполнение заданий по химии можно будет получить от 0 до 32 тестовых баллов.

Тест по физике будет насчитывать 22 задания различных форм. За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов.

Что известно об НМТ-2026?