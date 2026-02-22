При регистрации на мультитест участники смогут выбрать для сдачи четвертый предмет. Один из них – физика, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Какие задания будут на НМТ по физике?

Содержание заданий теста по физике будет соответствовать программе ВНО по этому учебному предмету. Будет охватывать 5 тематических разделов:

Механика;

Молекулярная физика и термодинамика;

Электродинамика;

Колебания и волны. Оптика;

Элементы теории относительности. Квантовая физика.



НМТ по физике / УЦОКО

Тест по физике будет насчитывать 22 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (14 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);

с коротким письменным ответом (6 заданий).

Их будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

За выполнение заданий по физике можно будет получить от 0 до 32 баллов,

– отмечают в УЦОКО.

Результат участники будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

К слову, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.

Во время выполнения заданий по физике можно будет пользоваться справочными материалами.

