Для проверки знаний четвертым предметом можно выбрать химию. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Какие задания будут на НМТ по химии?
Содержание заданий по химии будет соответствовать программе ВНО по этому учебному предмету. Будет охватывать 4 раздела:
Общая химия;
Неорганическая химия;
Органическая химия;
Вычисления в химии.
Какие задания будут на НМТ-2026 по химии / УЦОКО
Тест по химии будет насчитывать 24 задания различных форм:
с выбором одного правильного ответа (18 заданий);
на установление соответствия ("логические пары") (2 задания);
с коротким письменным ответом (4 задания).
По 1 тестовому баллу участник получит за правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 – за правильно определенную "логическую пару", по 2 балла – за каждый правильный короткий письменный ответ.
За выполнение заданий по химии можно будет получить от 0 до 32 тестовых баллов,
– сообщили в УЦОКО.
Количество набранных тестовых баллов можно увидеть на мониторе после завершения работы над НМТ. Впоследствии этот результат переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
К слову, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По химии – в 2025 году было 30 заданий, в этом году – 24 задания.
На НМТ можно будет пользоваться справочными материалами, а именно:
Периодической системой химических элементов (короткой и длинной формами);
таблицами "Растворимость оснований, кислот, амфотерных гидроксидов и солей в воде при 20 – 25 ℃";
"Ряд активности металлов".
Как будет происходить НМТ-2026?
Тестирование будет проходить в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии.
Участники будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Каждый участник будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.
в 2026 году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ и 2023, 2024, 2025 годов.