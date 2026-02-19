Для перевірки знань четвертим предметом можна вибрати хімію. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які завдання будуть на НМТ з хімії?

Зміст завдань із хімії відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 4 розділи:

Загальна хімія;

Неорганічна хімія;

Органічна хімія;

Обчислення в хімії.



Які завдання будуть на НМТ-2026 з хімії / УЦОЯО

Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді (18 завдань);

на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

з короткою письмовою відповіддю (4 завдання).

По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 – за правильно визначену "логічну пару", по 2 бали – за кожну правильну коротку письмову відповідь.

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів,

– повідомили в УЦОЯО.

Кількість набраних тестових балів можна побачити на моніторі після завершення роботи над НМТ. Згодом цей результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

На НМТ можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме:

Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";

"Ряд активності металів".

Як відбуватиметься НМТ-2026?