Для перевірки знань четвертим предметом можна вибрати хімію. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Які завдання будуть на НМТ з хімії?
Зміст завдань із хімії відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 4 розділи:
Загальна хімія;
Неорганічна хімія;
Органічна хімія;
Обчислення в хімії.
Які завдання будуть на НМТ-2026 з хімії / УЦОЯО
Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм:
із вибором однієї правильної відповіді (18 завдань);
на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);
з короткою письмовою відповіддю (4 завдання).
По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 – за правильно визначену "логічну пару", по 2 бали – за кожну правильну коротку письмову відповідь.
За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів,
– повідомили в УЦОЯО.
Кількість набраних тестових балів можна побачити на моніторі після завершення роботи над НМТ. Згодом цей результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.
До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.
На НМТ можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме:
Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);
таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";
"Ряд активності металів".
Як відбуватиметься НМТ-2026?
Тестування відбуватиметься протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії.
Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.
Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.
2026 року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.