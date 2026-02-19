Для перевірки знань четвертим предметом можна вибрати хімію. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також На вибір – чотири мови: які теми та завдання будуть на НМТ з іноземних мов

Які завдання будуть на НМТ з хімії?

Зміст завдань із хімії відповідатиме програмі ЗНО з цього навчального предмета. Охоплюватиме 4 розділи:

  • Загальна хімія;

  • Неорганічна хімія;

  • Органічна хімія;

  • Обчислення в хімії.


Які завдання будуть на НМТ-2026 з хімії / УЦОЯО

Тест із хімії налічуватиме 24 завдання різних форм:

  • із вибором однієї правильної відповіді (18 завдань);

  • на встановлення відповідності ("логічні пари") (2 завдання);

  • з короткою письмовою відповіддю (4 завдання).

По 1 тестовому балу учасник отримає за правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 – за правильно визначену "логічну пару", по 2 бали – за кожну правильну коротку письмову відповідь.

За виконання завдань із хімії можна буде отримати від 0 до 32 тестових балів,
– повідомили в УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Кількість набраних тестових балів можна побачити на моніторі після завершення роботи над НМТ. Згодом цей результат переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

До слова, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла "Освіторії", що цьогоріч незначні зміни відбулися у тестах з фізики та хімії. З хімії – у 2025 році було 30 завдань, цьогоріч – 24 завдання.

На НМТ можна буде користуватися довідковими матеріалами, а саме:

  • Періодичною системою хімічних елементів (короткою і довгою формами);

  • таблицями "Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за 20 – 25 ℃";

  • "Ряд активності металів".

Дивіться також Коли в Україні повернуть ЗНО, і чи буде НМТ у межах двох днів

Як відбуватиметься НМТ-2026?

  • Тестування відбуватиметься протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії.

  • Учасники складатимуть 4 предмети. Обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

  • Основна сесія буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.

  • Кожен учасник проходитиме тестування в один день у два етапи.

  • Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.

  • Принципових системних змін у тести НМТ у 2026 році не вноситимуть.

  • 2026 року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати НМТ і 2023, 2024, 2025 років.