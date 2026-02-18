Четвертим предметом можна обрати, зокрема, іноземну мову. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які завдання будуть на тестуванні з іноземних мов?

Пройти перевірку знань можна буде з англійської, іспанської, німецької або французької мов.

Зміст завдань з іноземних мов відповідатиме програмі ЗНО з цього предмета. Міститиме частини "Читання" та "Використання мови".

Тест з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) міститиме 32 завдання різних форм:

із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох наданих варіантів (5 завдань);

на встановлення відповідності (11 завдань);

заповнення пропусків (16 завдань).



Які завдання будуть на НМТ з іноземних мов / УЦОЯО

Як нараховуватимуть бали?

Ці завдання оцінюватимуть відповідно до погоджених схем нарахування балів. По 1 тестовому балу учасник отримає за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно встановлену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 1 тестовому балу – за кожен правильно вказаний варіант на заповнення пропусків у тексті.

За виконання завдань з іноземної мови можна буде отримати від 0 до 32 балів,

– акцентували в УЦОЯО.

Свій результат – кількість набраних балів за правильні відповіді – учасники тестування знатимуть після завершення роботи над НМТ. Згодом ці бали переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

До слова, торік українці критикували одноденну модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників. Зокрема, через довгочасову перевірку знань. Однак заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі телемарафону розповідав, що модель тестування у 2026 році не змінюватимуть.

Як відбуватиметься НМТ-2026?