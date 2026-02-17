Об этом рассказала "Освитории" директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, почему отказались от такого варианта.

Почему НМТ не происходит в течение двух дней?

Вакуленко объяснила трудности проведения тестирования в пределах двух дней. НМТ происходит в один день, ведь:

некоторые участники тестирования, особенно с прифронтовых территорий, вынуждены будут несколько раз ехать в экзаменационные центры (ТЭЦ); эти центры часто расположены в других населенных пунктах, более безопасных;

усложняется логистика проведения НМТ – у участников могут возникать трудности с участием в тестированиях, которые происходят в разные дни и даже недели, а иногда и в других ТЭЦ;

возникают существенные трудности для участников, которые сдают тестирование за рубежом;

произойдет увеличение сети ТЭЦ, а также количества дней тестирования.

Руководительница УЦОКО при этом заметила, что тестирование происходит в специально создаваемых центрах, которые должны соответствовать жестким требованиям. Среди технических требований – наличие компьютерной техники, доступ к интернету, видеонаблюдение и т.д.). Среди безопасности – наличие укрытия, медицинского работника и службы охраны. А обеспечить такие условия могут не все учебные заведения.

После завершения войны мы бы хотели вернуться к классической модели внешнего независимого оценивания поступающих и иметь возможность использовать достаточные по продолжительности и количеству заданий тесты,

– отметила Вакуленко.

И добавила, что сейчас оптимальным вариантом является именно НМТ. Он хорошо выполняет функцию отбора абитуриентов в вузы.

Напомним, что в прошлом году украинцы критиковали однодневную модель НМТ из-за того, что она была очень изнурительной для выпускников. В частности, из-за долговременной проверки знаний. Однако заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в эфире телемарафона рассказывал, что модель тестирования в 2026 году не будут менять.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?