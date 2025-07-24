В школах Украины будут изучать тему энергоэффективности

С нового учебного года энергоэффективность станет частью учебной программы в школах. Ученики 4 – 11 классов будут осваивать, как рационально пользоваться ресурсами и быть более энергосберегающими в повседневной жизни.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве уже подготовили пособия, которые помогут учителям сделать уроки более интересными и содержательными.

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Что будут изучать школьники?

Интеграция темы не будет предусматривать дополнительной нагрузки, а будет предлагать материалы для соответствующих тем действующих учебных программ, чтобы сделать их еще более актуальными. Такую интеграцию рекомендовали для модельных программ: "Познаем природу", STEM, "Окружающая среда", "Технологии", "Естественные науки" и др.

Мы стремимся интегрировать тему энергоэффективности в школьную программу максимально эффективно и без дополнительной нагрузки. Первым этапом для реализации этой инициативы стало обучение для учителей, в котором приняли участие более 2 200 педагогов. Второй шаг – разработка пособий, что уже доступны для большинства классов,

– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

Пособия разработали для преподавания темы энергоэффективности в 4, 5 – 6, 8 – 9 и 10 – 11 классах. Они доступны по ссылке. Материалы содержат рекомендации по практическим занятиям, внеурочных активностей.

В рамках проекта "Уроки энергоэффективности" также доступны бесплатные онлайн-курсы для учителей – по ссылке.

Для учеников 7 класса можно использовать материалы пособий для 5 – 6 и 8 классов.