Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві вже підготували посібники, які допоможуть учителям зробити уроки цікавішими та змістовнішими.

Дивіться також Яка мінімальна кількість учнів може навчатися у дистанційному класі

Що вивчатимуть школярі?

Інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження, а пропонуватиме матеріали для відповідних тем чинних навчальних програм, щоб зробити їх ще актуальнішими. Таку інтеграцію рекомендували для модельних програм: "Пізнаємо природу", STEM, "Довкілля", "Технології", "Природничі науки" тощо.

Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження. Першим етапом для реалізації цієї ініціативи стало навчання для вчителів, у якому взяли участь понад 2 200 педагогів. Другий крок – розроблення посібників, що вже доступні для більшості класів,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

Посібники розробили для викладання теми енергоефективності у 4, 5 – 6, 8 – 9 та 10 – 11 класах. Вони доступні за посиланням. Матеріали містять рекомендації щодо практичних занять, позаурочних активностей.

У межах проєкту "Уроки енергоефективності" також доступні безплатні онлайн-курси для вчителів – за посиланням.

Для учнів 7 класу можна використовувати матеріали посібників для 5 – 6 і 8 класів.