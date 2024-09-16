Изменят ли структуру тестов НМТ в 2025 году

Часть нынешних одиннадцатиклассников уже начала подготовку к национальному мультитесту. Следующий НМТ состоится в 2025 году.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что структура мультитеста в 2025 году будет аналогичной структуре нынешних тестов. Об этом она сообщила во время презентации отчета о проведении НМТ-2024.

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Какая будет структура тестов НМТ-2025

Вакуленко отметила, что тесты НМТ не будут содержать заданий открытого типа с предоставлением развернутого ответа.

Участники НМТ не будут писать собственное высказывание во время теста по украинскому или иностранному языку или поэтапно решать задачи с демонстрацией этапов работы во время теста по математике,

– уточнила руководительница УЦОКО.

И напомнила, что все задания предметных тестов будут составлять на основании действующих программ ВНО.

Интересно! Тесты НМТ будут соответствовать содержанию действующих программ ВНО по всем предметам. Они будут аналогичными тем задачам, которые использовали ранее на ВНО.

Напомним также, что в Минобразования Украины рассказали, стоит ли ожидать кардинальных изменений от вступительной кампании 2025 года. В частности, изменят ли количество предметов на НМТ. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий сообщил, что НМТ-2025 будет в формате "обязательные предметы плюс выборочный". А гранты будут действовать для поступающих на бакалавриат (и на магистра медицины) параллельно с госзаказом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!