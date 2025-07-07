Забудьте о дословном переводе: как на украинском назвать "изоленту"

Многие слова из технической терминологии, к сожалению, мы знаем только в русском варианте. Или же пользуемся калькированным словом.

Как по-украински называется "изоляционная лента", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @show_rami.

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Как по-украински назвать "изоленту"

Этот предмет сегодня является вещью первой необходимости в каждом доме – ремонт, изоляция, прикрепление чего-то к чему-то, а еще – гарантия безопасности и защиты от электричества.

Слово "изолента" – это калька с русского "изолента", что является сокращением от "изоляционная лента". Это слово не является исконно украинским, и употребление его в такой форме – "изолента" – суржик.

Оно состоит из двух частей:

изоляция: от латинского insulatus – " отделенный", "изолированный".

от латинского отделенный", "изолированный". лента: от немецкого Linte или латинского lintea – "лента", "полотно".

То есть буквально – "стрічка для ізоляції", чаще всего электрической.

Украинская техническая терминология еще нуждается в продуманном переводе, но вот несколько нормативных или уместных вариантов, которые обозначают это предмет:

ізоляційна стрічка– официальный, технический термин;

официальный, технический термин; електроізоляційна стрічка – точнее, если речь идет об электричестве;

точнее, если речь идет об электричестве; ізоляційна стрічка ПВХ – в профессиональном употреблении (поливинилхлоридная),

в профессиональном употреблении (поливинилхлоридная), ізоляційна тасьма – реже, но возможно,

реже, но возможно, ізоляйка / ізолятка – разговорные, шуточные варианты.

На ресурсе "Словотвир" пользователи предлагают интересные неологизмы, которые можно использовать как термин:

о́струмка – как образное название (от "ток" + "лента");

– как образное название (от "ток" + "лента"); липлента / липколента – как общее название для всех клейких лент;

– как общее название для всех клейких лент; стежка – возрожденное старое слово для ленты.

Но в официальных текстах и технической документации лучше всего употреблять – "ізоляційна стрічка".

Изолента на украинском: смотрите видео

Кто придумал "изоленту"

Изоляционную ленту изобрел Ричард Дрю (Richard Drew) – молодой техник и музыкант, который работал в компании 3M (Minnesota Mining & Manufacturing) в США. Интересно, что Ричард не был инженером – он играл на банджо и просто имел талант к экспериментам. Его изобретение стало настоящим прорывом в быту и промышленности.

У 1925 году Ричард Дрю создал первую клейкую ленту – малярную, для покраски автомобилей. Но уже в 1930 году он разработал прозрачную клейкую ленту на основе целлофана, которая стала основой для будущей электроизоляционной ленты.

Но запатентовали ее, как изобретение для электрических проводов, в 1946 году.

Первые изоленты были желтого и белого цветов. Но из-за неустойчивости к ультрафиолету белая лента была заменена на черную. Современные изоленты имеют не только высокие диэлектрические свойства, но и хорошую адгезию, эластичность, устойчивость к погодным явлениям, влажности и химикатов, а также могут использоваться при низких температурах.

Откуда взялся "скотч"

Еще одним видом клейкой ленты является скотч. Сегодня мы различаем скотч и изоленту, хотя такая разница существует на постсоветском пространстве. Слово "скотч" пришло к нам из английского языка – Scotch tape, то есть "шотландская лента". Но к Шотландии она имеет лишь шутливое отношение.

Когда Ричард Дрю предложил работникам компании свою малярную ленту, то первый образец имел липкий слой только по краям, и мастера были недовольны – лента плохо держалась. Один из них раздраженно воскликнул: "Заберите свою ленту к своим шотландским боссам! Пусть сделают ее более клейкой!". В те времена шотландцев считали слишком бережливыми, поэтому слово Scotch стало ироничным названием для ленты, которая "экономила" клей.

Впоследствии название "Scotch" закрепилось как торговая марка компании 3M, а затем стало общеупотребительным названием для любой клейкой ленты.

Узнавать историю изобретений тоже интересно, некоторые из них бывают совсем случайными. И названия к ним тоже бывают случайными. Однако, следует использовать исконно свои, как к инструментам – клещи, отвєртака или гвоздодер.

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