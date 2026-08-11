В школах изменят количество часов, отведенных на изучение истории

В Украине будут обновлены четыре государственных стандарта общего среднего образования. Определенные изменения коснутся школ, гимназий и лицеев.

В том числе и в учебной программе. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Количество уроков истории увеличат

Так, увеличено количество часов на изучение истории и гражданского образования в 7–9 классах.

Общее количество часов, отведенных на предметы гражданского и исторического образования в базовом учебном плане, увеличили на два часа.

Эти и общие изменения, закрепленные в стандартах, призваны помочь расширить автономию учебных заведений и обеспечить последовательный переход к профильному среднему образованию с 2027 года.

Какие изменения заложены в обновленных стандартах

Школы ожидают следующие изменения:

Учащиеся завершат обучение по тому стандарту, по которому его начали.

Закрепили компонент украиноведения для детей за рубежом и на ВОТ.

Увеличено количество часов на историю и гражданское образование.

Обновлены нормы, что касаются инклюзивности и безбарьерности.

Госстандарт профильного среднего образования устанавливает общие учебные планы для различных типов учебных заведений.

Для учреждений специализированного образования вводится отдельный базовый учебный план.

Что известно о реформе "Профильная"?