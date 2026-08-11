В том числе и в учебной программе. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.
Количество уроков истории увеличат
Так, увеличено количество часов на изучение истории и гражданского образования в 7–9 классах.
Общее количество часов, отведенных на предметы гражданского и исторического образования в базовом учебном плане, увеличили на два часа.
Эти и общие изменения, закрепленные в стандартах, призваны помочь расширить автономию учебных заведений и обеспечить последовательный переход к профильному среднему образованию с 2027 года.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Какие изменения заложены в обновленных стандартах
Школы ожидают следующие изменения:
- Учащиеся завершат обучение по тому стандарту, по которому его начали.
- Закрепили компонент украиноведения для детей за рубежом и на ВОТ.
- Увеличено количество часов на историю и гражданское образование.
- Обновлены нормы, что касаются инклюзивности и безбарьерности.
- Госстандарт профильного среднего образования устанавливает общие учебные планы для различных типов учебных заведений.
- Для учреждений специализированного образования вводится отдельный базовый учебный план.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут учиться 12 лет.
- С сентября прошлого года началось пилотное внедрение реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
- Реформа введет два направления обучения: академическое и профессиональное.
- В 10–12 классах не обязательно должно быть не менее 300 учащихся в рамках реформы старшей школы.
- Кабмин Украины не будет отменять реформу старшей профильной школы. Также не будет приостанавливать ее.
- В начале июня министр Лисовой сообщил, что в настоящее время 80% общин сформировали сети академических лицеев.