Зокрема й у навчальній програмі. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Кількість уроків історії збільшать

Так, збільшили кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7– 9 класах.

Сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі в базовому навчальному плані збільшили на дві години.

Ці та загальні зміни, які прописали у стандартах, мають на меті допомогти розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року.

Які зміни прописали в оновлених стандартах

Школи очікують такі зміни:

Учні завершать навчання за тим стандартом, за яким розпочали.

Закріпили українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ.

Збільшили кількість годин на історію та громадянську освіту.

Оновили норми щодо інклюзивності та безбар'єрності.

Держстандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для різних типів закладів освіти.

Для закладів спеціалізованої освіти запроваджують окремий базовий навчальний план.

Що відомо про реформу "Профільна"?