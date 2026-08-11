Зокрема й у навчальній програмі. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Кількість уроків історії збільшать

Так, збільшили кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7– 9 класах.

Сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі в базовому навчальному плані збільшили на дві години.

Ці та загальні зміни, які прописали у стандартах, мають на меті допомогти розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року.

Які зміни прописали в оновлених стандартах

Школи очікують такі зміни:

  • Учні завершать навчання за тим стандартом, за яким розпочали.
  • Закріпили українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ.
  • Збільшили кількість годин на історію та громадянську освіту.
  • Оновили норми щодо інклюзивності та безбар'єрності.
  • Держстандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для різних типів закладів освіти.
  • Для закладів спеціалізованої освіти запроваджують окремий базовий навчальний план.

Що відомо про реформу "Профільна"?

  • З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.

  • З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
  • Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
  • У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
  • Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.
  • На початку червня міністр Лісовий розповів, що зараз 80% громад сформували мережі академічних ліцеїв.