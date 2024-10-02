Известна дата Радиодиктанта национального единства в 2024 году

В 2024 году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября. Его приурочили ко Дню украинской письменности и языка, который теперь отмечают 27 октября.

Об этом сообщило Суспильное. Кто будет автором текста, пока не известно.

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Когда будет Радиодиктант 2024 в Украине

Кто в этом году будет читать текст в прямом эфире, также станет известно позже.

Любопытно! Команда Украинского Радио 2000 года начала Всеукраинский радиодиктант национального единства для единения вокруг языка. Он стал ежегодным крупнейшим украиноязычным флешмобом, который объединяет украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

Где смотреть и слушать Радиодиктант – 2024

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспильного: телевидении, радио и диджитали.

Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и самых разных профессий.

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Что известно о Радиодиктанте – 2023