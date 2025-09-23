В значительном количестве слов украинского языка есть такие, о которых мы уже забыли и считаем неологизмами. Или нас заставили забыть слова, которые очень не похожи на оккупантские.

Об интересной подборке украинских слов, которые вы вероятно никогда не слышали, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Рами Аль Шаера.

Слышали ли вы эти украинские слова?

Одним из способов популяризации своего языка и "вернуть себе свое" является возрождение и введение снова в речь забытых или изъятых слов. Они зафиксированы в словарях украинского языка и литературе XIX – начала ХХ века, как доказательство богатства и самобытности.

Перечитывание словарей может стать хобби для расширения собственных мировоззренческих горизонтов и обогащения речи.

Солист группы "Бульвар Lu" Рами Аль Шаер, среди прочего, рассказывает об интересных украинских словах, которые отличаются выразительностью, необычностью, глубиной и мелодикой.

Вот подборка слов, которые он считает неповторимыми и их значение слышал впервые:

Блят – плитка для печи, или лист металла, который размещают на горизонтальную поверхность печи. А ресурс "Словопедия" приводит толкование слова как – плита или доска стола, кухонной печи и тому подобное. А еще может означать – молчать, держать язык за зубами в выражении – "блят быть" или "блят держать".

– плитка для печи, или лист металла, который размещают на горизонтальную поверхность печи. А ресурс "Словопедия" приводит толкование слова как – плита или доска стола, кухонной печи и тому подобное. А еще может означать – молчать, держать язык за зубами в выражении – Доконче – в обязательном порядке.

– в обязательном порядке. Шуйця – левая рука. Собственно поэтому у нас не левша, а – левша.

– левая рука. Собственно поэтому у нас не левша, а – левша. Правиця – правая рука.

– правая рука. Брезкнути – набухать, становиться более гладким.

– набухать, становиться более гладким. Яриза / ярыга или ярыжка. Ресурс "Горох" приводит несколько значений этого слова: 1) судебный приговор; 2) представитель беднейшего населения – чернорабочий; 3) представитель власти, выполнявший полицейские функции; 4) непутевый человек, пьяница.

Интересно, что каждым из этих слов можно заменить сразу несколько, сократив длинное объяснение чего-то.

Некоторые слова могут казаться ложными, устаревшими, странными или звучать как ругань. Однако, они являются частью нашего языка, самобытными. Кроме того, возрождении слова, могут уже звучать, как заимствованные новинки. Почему бы не попробовать? Говорите на украинском!

Какие еще интересные языковые разборы предлагал Рами?

