Как называется на украинском "леска", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Рами Аль Шаера.

Как перевести слово "леска"?

Солист группы "Бульвар.LU" Рами Аль Шаер, любит украинские словари и отыскивает соответствия к привычным русизмам, которые кажется, не переводятся.

Так вот, для слова "леска", такого необходимого элемента рыболовства, тоже есть украинское соответствие.

Слово "леска" – это руссизм и часто употребляется в украинском языке в форме – "леска" или "ліска", некий адаптированный перевод.

Однако в литературном украинском языке правильным соответствием является слово "волосінь" – сегодня – это тонкая синтетическая нить, которую используют для рыбалки.

А название объясняется очень просто для рыболовства – как "волосінь" и для плетения сетей, использовали конский волос из гривы и хвоста. Из него изготавливали перчатки, которые использовались для рыбалки в Средневековье и до 17 века в холодном климате.

Интересно! Конский волос – ценный материал, который используется во многих ремеслах и промышленности. Этот материал используют в текстильном производстве, наполнения матрасов, обивки, для лески, струнных инструментов, кистей, для рукоделия и ювелирных изделий.

А еще "волосінь" – это веревки из конского волоса, сплетенные в косичку. Возможно вы слышали это слово именно в таком значении.

Еще одно популярное название "лески" – это "жилка". И здесь объяснение вполне естественное – для рыболовства использовались высушенные жилы животных – свиней, коров или лошадей. Они были эластичные и прочные, поэтому использовались для рыболовства. Заметьте, на украинском правильно сказать – "риболовля", а не рыбалка.

Как по-русски "леска": смотрите видео

И, конечно, же украинский язык не может ограничиться одним словом. Есть и синонимы, хоть они и с диалектов, но именно так "леску" называют в определенных регионах, иногда и не зная, что она – "леска":

міцінька,

мисіна,

мисина,

місінька.

Кстати, слово "мисинь", как диалектизм подает ресурс "Словник.UA" и объяснение к нему – рыболовная жилка.

Поэтому, если хотите говорить на литературном украинском, говорите – "волосінь" или "жилка". Можно разбавить и диалектизмами. Но, пожалуйста, без русизмов и калькирования. Говорите на украинском!