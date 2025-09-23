У значній кількості слів української мови є такі, про які ми уже забули та вважаємо неологізмами. Чи нас змусили забути слова, які дуже не схожі на окупантські.

Про цікаву добірку українських слів, які ви певно ніколи не чули, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Рамі Аль Шаєра.

Чи чули ви ці українські слова?

Одним зі способів популяризації своєї мови та "повернути собі своє" є відродження й введення знову у мовлення забутих чи вилучених слів. Вони зафіксовані в словниках української мови та літературі ХІХ – початку ХХ століття, як доказ багатства та самобутності.

Перечитування словників може стати хобі для розширення власних світоглядних горизонтів та збагачення мовлення.

Соліст групи "Бульвар Lu" Рамі Аль Шаєр, серед іншого, розповідає про цікаві українські слова, які відзначаються виразністю, незвичністю, глибиною та мелодикою.

Ось добірка слів, які він вважає неповторними, та значення яких чув вперше:

Блят – плитка для печі, чи лист металу, який розміщують на горизонтальну поверхню пічки. А ресурс "Словопедія" наводить тлумачення слова як – плита чи дошка столу, кухонної печі тощо. А ще може означати – мовчати, тримати язик за зубами у виразі – "блят бути" чи "блят тримати".

– плитка для печі, чи лист металу, який розміщують на горизонтальну поверхню пічки. А ресурс "Словопедія" наводить тлумачення слова як – плита чи дошка столу, кухонної печі тощо. А ще може означати – мовчати, тримати язик за зубами у виразі – Доконче – в обов'язковому порядку.

– в обов'язковому порядку. Шуйця – ліва рука. Власне тому у нас не лівша, а – шульга.

– ліва рука. Власне тому у нас не лівша, а – шульга. Правиця – права рука.

– права рука. Брезкнути – набрякати, ставати гладшим.

– набрякати, ставати гладшим. Яриза / ярига чи ярижка. Ресурс "Горох" наводить кілька значень цього слова: 1) судовий вирок; 2) представник найбіднішого населення – чорнороб; 3) представник влади, що виконував поліційні функції; 4) непутяща людина, п'яниця.

Чули такі слова: дивіться відео

Цікаво, що кожним з цих слів можна замінити одразу кілька, скоротивши довге пояснення чогось.

Деякі слова можуть здаватися неправдивими, застарілими, чудернацькими чи звучати як лайка. Однак, вони є частиною нашої мови, самобутніми. Крім того, відродженні слова, можуть уже звучати, як запозичені новинки. Чому б не спробувати? Говоріть українською!

