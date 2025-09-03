Як же правильно казати, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення філологині з Києво-Могилянської академії Ідеї Олександрівни.

Чи правильно казати "на українській"?

Це правило має знати і розуміти кожен, адже воно стосується розповіді про мову, якою ти говориш. Хоч простих доступних пояснень на просторах інтернету можна знайти безліч, втім ніколи не буде зайвим ще раз нагадати.

Отож, як же правильно казати – "по-українськи", "українською" чи "на українській", коли пояснюємо, якою мовою ми говоримо, читаємо чи пишемо.

Слід запам'ятати:

Коли йдеться про мову спілкування, письма тощо, тоді ми кажемо – "українською" (орудний відмінок) – "Говорю українською". "По-українськи" кажемо у двох випадках:

коли описуємо спосіб дії, стиль, традицію – "Святкуємо Різдво по-українськи".

коли підкреслюємо відповідність нормам, правилам – "Оформіть документ по-українськи".

Ба більше, для цих двох випадків ми можемо використати і форми – "по-українському" та "українською мовою". А ще маловживане – "по-українську".

Тобто, "по-українському" – це теж правильний правопис слова, що означає "в український спосіб", "українською мовою" або "за звичаєм українців".

Зауважте! Ніколи не кажіть "на українській". Це калька з російського "на русском языке". В українській мові таке словосполучення вважається граматично некоректним.

Якщо хочеш сказати, що щось відбувається українською мовою – краще використовуйте

• Фільм озвучено українською.

• Напишіть, будь ласка, українською / по-українську / по-українськи.

Важливо! Запам'ятайте важливе правило написання: слова по-українському, по-українську та по-українськи пишуться через дефіс!

Говоріть українською, по-українськи, українською мовою, головне – говоріть, плекайте і цінуйте свою мову! А ще – урізноманітнюйте своє мовлення, використовуючи синоніми до звичних вам слів, до прикладу, візьміть до уваги цих сім цікавезних прислівників.