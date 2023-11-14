Лисовой поставил ультиматум учителям по языку в рабочее время
Источник:Украинские новости
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует от педагогов в рабочее время общаться только на государственном языке. При этом не только с учениками, но и между собой.
Об этом говорится в письме министра к руководителям учебных заведений. Документ появился в распоряжении Українських Новин.
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Лисовой поставил учителям ультиматум относительно языка
Лисовой подчеркнул: в рамках образовательного процесса должен звучать государственный язык. В частности, во время:
- уроков (кроме занятий по учебным предметам, преподаваемым на иностранных языках или языках коренных народов и национальных меньшинств);
- общения педагогов, преподавателей, другого персонала учебных заведений с учащимися и друг с другом.
Глава МОН при этом напомнил: согласно статье 9 языкового закона научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, должны знать и общаться на украинском языке.
В то же время представители коренных народов и национальных меньшинств Украины, по словам министра, имеют право получать образование на родном языке рядом с государственным. У русского языка нет соответствующих льгот.
Министр образования также рекомендует учебным заведениям усилить работу по популяризации украинского языка и поощрение его применения в общении на уроках и на перерывах.
Лисовой поставил учителям ультиматум относительно языка / Скриншот документа, полученного УНН
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Можно ли на перерывах разговаривать на русском
- Не так давно языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил: многие родители жалуются, что на переменах в школе дети общаются на русском. Учителя на это не реагируют, потому что часто сами общаются на языке страны-агрессора.
- При этом Кремень подчеркнул: перерыв – часть образовательного процесса, поэтому требует общения только на украинском.
- Образовательный процесс, кстати, включает уроки, перерывы, воспитательную работу, общение в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы.
- В Министерстве образования и науки нашего государства впоследствии уточнили: язык образовательного процесса – украинский. Эта норма обязательна для выполнения.