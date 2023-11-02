Могут ли педагоги, ученики, студенты говорить по-русски в учебных заведениях: ответ МОН

В Минобразования Украины отметили: языком образовательного процесса является государственный язык. Эта норма обязательна для исполнения на всей территории нашего государства.

В частности, о языковой обязанности должны помнить педагоги и учащиеся. в МОН подчеркивают: в рабочее время в учебных заведениях должен звучать только украинский язык.

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Педагоги, ученики, студенты должны говорить по-украински в учебных заведениях

На украинском языке учителя и ученики должны общаться и использовать его:

во время занятий (кроме предметов и курсов, преподаваемых на иностранных или языках коренных народов и национальных меньшинств);

в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений с учащимися, студентами и друг с другом;

в учебных материалах.

В МОН также напомнили: украинский язык в образовании защищает ряд законов: "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, которые понимают ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда россия пытается уничтожить нашу страну, историю и культуру.

– акцентировали в Минобразования.

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