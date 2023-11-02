Могут ли педагоги, ученики, студенты говорить по-русски в учебных заведениях: ответ МОН

2 ноября 2023, 18:12
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Минобразования Украины

В Минобразования Украины отметили: языком образовательного процесса является государственный язык. Эта норма обязательна для исполнения на всей территории нашего государства.

В частности, о языковой обязанности должны помнить педагоги и учащиеся. в МОН подчеркивают: в рабочее время в учебных заведениях должен звучать только украинский язык.

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Педагоги, ученики, студенты должны говорить по-украински в учебных заведениях

На украинском языке учителя и ученики должны общаться и использовать его:

  • во время занятий (кроме предметов и курсов, преподаваемых на иностранных или языках коренных народов и национальных меньшинств);
  • в общении учителей, преподавателей, другого персонала учебных заведений с учащимися, студентами и друг с другом;
  • в учебных материалах.

В МОН также напомнили: украинский язык в образовании защищает ряд законов: "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верим в Украину и в то, что педагоги воспитывают граждан, которые понимают ценность украинского языка и его особое значение сейчас, когда россия пытается уничтожить нашу страну, историю и культуру.
– акцентировали в Минобразования.

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Могут ли ученики и учителя на перерывах говорить по-русски

  • Многие украинцы жалуются, что на перерывах в школе дети общаются между собой на русском. Педагоги им замечаний не делают, потому что часто сами общаются на языке страны-агрессора.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул: перерыв – часть образовательного процесса, требующего от педагогов и учащихся общения на государственном языке.
  • Образовательный процесс, кстати, включает уроки, перерывы, воспитательную работу, общение в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы.
Автор: Марія Волошин