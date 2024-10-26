"Война – это где-то там": почему украинцы снова начинают говорить на русском языке

Многие украинцы, которые с началом полномасштабной войны перешли на украинский язык, начинают снова говорить на русском. Тенденция ощущается даже на улицах Киева.

В быту, между собой, в магазине, в кафе, на улице, прогуливаясь с собачками, люди общаются на русском. Почему так происходит, в интервью Образованию 24 (24 Каналу) рассказал один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков.

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Почему часть украинцев снова начинает говорить на русском

Педагог говорит: такие люди не видят в этом проблемы, игнорируют все упреки и речи, лозунги, что надо говорить на украинском, потому что это – язык безопасности.

Люди расслабились, наверное, и почему-то думают, что это их не касается, что война – это где-то там с автоматами в руках, а вот здесь – на противостоянии языковом, лингвистическом, культурном – это все не имеет значения,

– подчеркнул Пройдаков.

Он отметил: в феврале 2022 года пошла критическая волна: на эмоциях украинцы хотели от всего российского отделиться и отделялись. На короткой дистанции было достаточно запала, чтобы отказаться от кино, музыки, ютуба, языка русского.

Учитель при этом акцентирует: сейчас 2024 год: третий год продолжается полномасштабная война и 10-й год в целом война с Россией. Или нет ударения на том, что надо обязательно говорить на украинском в быту, или эффект большинства срабатывает, или некоторые смотрят, что военные говорят на русском языке между собой и думают, что язык – это не приоритетно.

Но это важно. Чтобы потом не было призывов защищать русскоязычное население, надо сохранять украинский язык, – отмечает педагог.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте 27 октября, в День украинской письменности и языка, в большом интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.