В Украине хотят запретить обучения на русском языке в частных школах

Нардепы предлагают запретить частным школам осуществлять обучение на русском языке. Избранники народа уже зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Речь идет о законопроекте №14361, который уже обнародовали на сайте парламента, передает 24 Канал. Инициировал его ряд нардепов из разных фракций.

Что предусматривает законопроект?

В документе предлагают запретить использование в частных учебных заведениях языка страны-агрессора и оккупанта.

Законопроект предусматривает изменения в часть 10 статьи 5 закона "О полном общем среднем образовании". В частности, предлагают установить исключение из действующей нормы, которая позволяет частным школам самостоятельно определять язык обучения.

В пояснительной записке указали, что инициатива соответствует положениям закона "О дошкольном образовании". Его приняли 6 июня 2024 года. Он с 1 января 2025 года запрещает использование языка государства-агрессора в частных детсадах.

Законопроект имеет целью обеспечить согласованность языковой политики на всех уровнях образования.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что этому предшествовало?