"Результативность нулевая": должны ли учителя следить за речью учеников на переменах

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала, должны ли учителя следить за тем, на каком языке ученики общаются между собой на переменах. При этом отметила, что принуждение в отношении подростков имеет обратный эффект.

Поэтому принцип принуждения может не оправдать ожиданий. Об этом Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Смотрите также Запретят ли русский язык в школах: в МОН назвали неожиданный эффект

Должны ли учителя контролировать язык общения учеников?

Чиновница отметила: если говорится о том, чтобы за кем-то следить, контролировать, делать замечания, но сам учитель говорит с другими на русском языке, очевидно, что результативность таких действий нулевая. Лучшим инструментом является собственный пример.

Когда речь идет о принуждении, то результат в подавляющем большинстве случаев не оправдывает наших ожиданий. Потому что принуждение, тем более в отношении подростков, имеет обратный эффект,

– отметила она.

Интересно! Глава МОН Оксен Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском языке за пределами уроков.

И добавила, что запрет русского языка может быть не обязательно в формате замечания, а через разговор или дискуссию на уроке. Говорится о среде, которая мотивирует, а не только о замечаниях и наказаниях.

Кроме того, для подростков важна модность языка. Это язык людей, которые вызывают у детей авторитет, язык компьютерных игр, музыки и т.д,

– резюмировала заместитель министра.

Смотрите также Почему важно разговаривать на украинском: меткие слова наших военных

Что запретят русский язык в школах?