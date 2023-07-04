Учительницу математики, которая в апреле этого года преподавала на русском в школе Днепра, наказали. Теперь ей придется заплатить штраф.

Штраф наложил на педагогиню Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Размер наказания составляет 3,4 тысячи гривен.

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Учительницу, которая преподавала на русском в школе Днепра, наказали

Отметим, что в апреле 2023 года в Днепре произошел языковой скандал. Мама одной из учениц сообщила, что учительница математики проводила урок на негосударственном языке.

Таким образом, учительница нарушила языковое законодательство Украины, ведь пункт 14 части первой статьи 9 языкового Закона обязывает педагогов преподавать только на украинском.

В условиях полномасштабной войны сфера образования должна являться примером в вопросе соблюдения языкового законодательства,

– подчеркнул Кремень.

И заявил, что существует острая необходимость усиления контроля за обеспечением выполнения требований языкового законодательства в учебных заведениях.

Педагоги должны чувствовать ответственность за утверждение украинского языка как государственного,

– добавил языковой омбудсмен.

Уполномоченный также рассказал, что по состоянию на 29 июня его Секретариат получил более 200 обращений относительно нарушений языкового закона в сфере образования в 2023 году.