Учительницу, которая преподавала на русском в школе Днепра, наказали
Источник:Тарас Креминь
Учительницу математики, которая в апреле этого года преподавала на русском в школе Днепра, наказали. Теперь ей придется заплатить штраф.
Штраф наложил на педагогиню Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Размер наказания составляет 3,4 тысячи гривен.
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Учительницу, которая преподавала на русском в школе Днепра, наказали
Отметим, что в апреле 2023 года в Днепре произошел языковой скандал. Мама одной из учениц сообщила, что учительница математики проводила урок на негосударственном языке.
Таким образом, учительница нарушила языковое законодательство Украины, ведь пункт 14 части первой статьи 9 языкового Закона обязывает педагогов преподавать только на украинском.
В условиях полномасштабной войны сфера образования должна являться примером в вопросе соблюдения языкового законодательства,
– подчеркнул Кремень.
И заявил, что существует острая необходимость усиления контроля за обеспечением выполнения требований языкового законодательства в учебных заведениях.
Педагоги должны чувствовать ответственность за утверждение украинского языка как государственного,
– добавил языковой омбудсмен.
Уполномоченный также рассказал, что по состоянию на 29 июня его Секретариат получил более 200 обращений относительно нарушений языкового закона в сфере образования в 2023 году.
Что предусматривает языковой закон
16 июля 2019 вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно документу, украинский язык является обязательным для органов государственной власти и публичных сфер.
Закон гарантирует, что каждый человек в Украине может получать информацию и услуги на украинском языке.
В частности, для педагогов на работе использование украинского языка обязательно.
Источник: DW