Сотрудницу киевского вуза наказали за использование русского языка

Руководительницу структурного подразделения одного из киевских вузов наказали за общение на русском языке. На нее составили соответствующий протокол об административном правонарушении.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов в фейсбуке.

За что наказали сотрудницу вуза

Инцидент был зафиксирован в конце июля этого года.

Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота сотрудница использовала негосударственный (русский) язык, а также обращалась на нем к коллеге,

– уточнил Спиридонов.

И добавил, что разговор был надлежащим образом зафиксирован гражданкой и отправлен в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка.

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Представитель Уполномоченного по защите государственного языка при этом напомнил, что рабочим языком деятельности предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, в частности языком рабочего общения, является государственный язык.

Использование языка государства-агрессора вместо государственного при исполнении служебных обязанностей в учебных заведениях, в частности высших, является принципиально недопустимым и представляет собой нарушение установленных законом требований,

– резюмировал он.

На каком языке нельзя общаться в школьных чатах